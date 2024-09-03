原相第三季進入傳統旺季，營收可穩定成長，但整體平均毛利率會略微季減。此外，第三季費用因研發人力與新品研發而增加，營業淨利率上與第二季差異不大。

原相8月獲三大法人買超近1.5萬張，包括外資買超1萬3760張、投信買超1312張，自營商則小賣235張；9月首個交易日，三大法人合計買超115張，續偏多操作。

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