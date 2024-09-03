原相第三季進入傳統旺季，營收可穩定成長，但整體平均毛利率會略微季減。此外，第三季費用因研發人力與新品研發而增加，營業淨利率上與第二季差異不大。
原相8月獲三大法人買超近1.5萬張，包括外資買超1萬3760張、投信買超1312張，自營商則小賣235張；9月首個交易日，三大法人合計買超115張，續偏多操作。
原相(3227)Q3進入旺季，近期外資偏多操作，股價也持穩於200元以上高檔狹幅震盪，昨雖隨大盤量縮回調，但今日人氣快速重新匯集，盤中一度彈升至211.5元，力守5日線上。原相第三季起進入傳統旺季，包括滑鼠(一般+電競)和遊戲機都可望較第二季成長，整體營運下半年會好於上半年，今年也會比去年好。此外，日前《黑神話：悟空》掀起一波3A項目遊戲熱潮，法人表示，原相為Switch手把感測晶供應商，隨著越來越多3A項目遊戲進入市場，原相也可望受益。
原相第三季進入傳統旺季，營收可穩定成長，但整體平均毛利率會略微季減。此外，第三季費用因研發人力與新品研發而增加，營業淨利率上與第二季差異不大。
原相8月獲三大法人買超近1.5萬張，包括外資買超1萬3760張、投信買超1312張，自營商則小賣235張；9月首個交易日，三大法人合計買超115張，續偏多操作。
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