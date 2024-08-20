大聯大第二季營收及營業淨利分別創歷年同期新高及次高達2079.74億元、36.96億元，季增14.3%及13.6%，年增32.7%及49.9%，提列未分配盈餘稅後之稅後淨利為16.31億元；EPS為0.73元。大聯大2024年第二季股東權益報酬率(ROE)及營運資產報酬率(Return on Working Capital,ROWC)分別為7.6%及8.5%。

上半年來說，大聯大上半年營收、營業淨利及稅後淨利分別成長29.3%、57.7%及19.3%、分別達3898.77億元、69.49億元、35.81億元；EPS為1.89元，年成長22.2%。

展望2024年第三季，受惠於伺服器業務、筆記型電腦及手機需求回溫等正面因素推升相關電子零組件需求，加上北美與東南亞等地客戶持續投產帶動需求。若以新台幣32.5元兌1美元匯率假設，預估營業收入中值季增5.5%、落在2145億至2245億元，預估毛利率介於3.5%~3.7%，預估營業利潤率則在1.75%~1.95%，預估營業淨利中值季增10%、落在37.54億元至43.78億元，預估稅後淨利為17.49億元至21.01億元，預估EPS為1.04元至1.25元。

針對美國升息議題，財務長袁興文表示，美國聯準會(Fed)即將進入降息循環，大聯大內部推算過，以目前營收水準估算，Fed每降息一碼，一年對大聯大稅前盈餘將增加3億～3.5億元。

至於產業部分，副總林春杰表示，下半年記憶體的單價將有望年增6成，不過客戶提早在第二季拉貨，第三季拉貨會相對保守，但市場需求是往上成長，整體來說，第三季應該是全年高峰，只是強勁幅度恐不若以往。