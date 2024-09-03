桃園市政府消防局以「智慧派遣、效率救援」為題，代表桃園市政府參加「亞太資通訊科技應用獎(2024 ASOCIO DX AWARD)」，與亞洲多國城市競爭下，1日榮獲「傑出科技組織獎」殊榮，得到國際上的大力肯定，同時也受邀至日本東京於ASOCIO 2024 Digital Summit頒獎典禮受獎。

亞太資訊服務業組織 (Asian-Oceanian Computing Industry Organization，簡稱ASOCIO)由創始會員台灣、日本、韓國、澳洲及紐西蘭於1984年創始成立，目前代表24個會員經濟體、1萬家軟體資服業者、3500億美金產值，係亞太地區最大的資訊科技服務產業組織，攜手各國政府共創數位經濟，並辦理享有「資通訊界亞洲盃」美譽的「亞太資通訊科技應用獎 (ASOCIO DX AWARD ) 」，表揚各會員代表的數位解決方案與應用標竿案例。

消防局為效率派遣救災車輛、人力、管理救災資源及提升人員安全，2019年起總計投入約1.43億元，陸續建置各項運用物聯網技術的資通訊系統，其中包括解決消防人力及車輛任務分配的「戰力看板」、透過模組化智慧派遣的「119救災車組派遣系統」及掌握案件出勤狀態提供指揮調度的「RFID智慧車輛監控／車聯網管理系統」

消防局局長龔永信表示，「戰力看板」及「119救災車組派遣系統」主要以任務編組電子化及人車模組化兩大架構結合在一起，除使救災資源有效分配外，又可避免救災人員混合編組的風險，開始實施後，執行火災及災害搶救案件的出動時間下降15秒、派遣車次下降2185車次，從出動到完成任務的平均時間下降15分鐘，不僅有效縮短人車出動時間，並以適切的人車數，更有效率的完成任務。

「RFID智慧車輛監控／車聯網管理系統」的導入，除可自動記錄出勤及返隊時間外，更可透過救災救護車上多個鏡頭，將車輛即時影像透過4G網路回傳「119指揮中心」更快了解執行任務的現場狀況，以利即時指揮調度及增派支援。

每次的出勤救援，都可能挽回無數的寶貴生命，桃園市政府消防局致力於透過智慧科技方式提高救援效率，努力朝著智慧永續城市的方向發展，未來將持續開發運用，以保護市民的生命安全，減少災害造成損失。