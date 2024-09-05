依據去年十大死因統計，心臟疾病高居全國第2名，當患者心肺功能停止，腦部在4分鐘後就會因為缺氧而受損，超過10分鐘即可能導致腦部永遠死亡。及時搶救寶貴生命，新北市為市民開設急救技能（CPR＋AED）訓練簡易版免費課程，今年預計訓練3萬人次，另推廣在10類公共場所設置AED（自動體外心臟電擊去顫器），提高急救存活率。

衛生局另外輔導AED設置場所通過安心場所認證，並於今年3月與消防局合作「志願者運送AED計畫」，鼓勵設置AED公共場所接獲119通報請求運送AED簡訊，志願者可以協助運送，以應即時提供AED讓患者及早獲得電擊，提高救活之機率，目前共218個場所加入。

有鑑於國人飼養寵物蔚為風潮，為共同打造民眾與寵物安心友善的環境，消防局將於9月5日辦理第一線服務民眾公務人員CPR＋AED推廣課程，內容除急救技能（CPR＋AED）訓練簡易版外，亦將CPR原理運用於犬貓等寵物身上，所以學習寵物急救技能，也可以在第一時間提供緊急處置，挽救寵物生命。

據研究指出，對於突發心率不整致心跳停止患者，早期施予電擊，急救成功率可達74％至100％。若患者突發心跳停止未即時施行CPR，其存活率每分鐘將下降7％至10％；若即時施行CPR，患者每分鐘存活率的下降將會減半，且配合AED操作，相對於僅實施CPR，其存活出院的比率約可提升至2倍。

民眾如目擊路倒患者，請先保持冷靜打電話通報119，並聽從消防局救災救護指揮中心線上護理師的指示實施CPR及使用AED搶救生命；歡迎市民朋友把握機會學習急救技能（CPR＋AED），在必要時候成為救人性命的捕手，牢牢接住每一個生命。