中台設立於90年5月9日，主要業務項目包含事業廢棄物焚化發電之綜合處理、處理含汞廢棄物和熱裂解回收貴金屬，以及處理電子廢棄物印刷電路板回收銅，透過上述技術及綠色能源解決方案，將廢棄物轉化為有用的資源，減少對環境負面之影響。

中台112年營收12.72億元、稅後淨利為2.55億元、毛利率32.26%，每股稅後盈餘(EPS)3.08元，113年上半年營收9.99億元、稅後淨利2.12億元、毛利率30.68%、EPS為2.56元。

中台擁有環境工程專業營造業證照、甲級廢棄物清除許可證及三個廠的甲級廢棄物處理許可證照。一廠綜合處理中心之焚化、發電、底渣再利用、有害固化、洗淨、化學處理技術，不僅能處理高難度複雜廢棄物，並可妥善將廠內產生之衍生物製成再生產品。

而二廠的破碎、蒸餾、熱脫附、熱裂解技術，將廢含汞燈管以及含汞廢棄物回收提列出純度達99.99 % 以上之汞產品，亦可從廢複合材料中提煉出貴金屬(金、銀、鈀、鈷、錳、鎳)。

三廠則是乾、濕破碎、水搖床分選、改質技術，將廢印刷電路板回收處理，產製高純度銅粉及混凝土摻料產品，達到全循環回收零廢棄。中台主要服務電子相關產業、化工產業、其他製造業及醫療產業等，將其廢棄物統整回收處理，轉化成資源及能源再利用。

中台位於桃園觀音的一廠綜合處理中心是台灣最大的單一民營焚化設施，專門處理各種有害廢棄物，並在處理過程中生成可再利用的產品。該中擬延伸設置進行廢棄物燃料化、飛灰資源化及煙道氣碳捕捉再利用等淨零轉型製程，計畫於114年下半年試運轉，進一步提升市場競爭力。