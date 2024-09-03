新北市警察局海山警分局江翠派出所巡佐陳信榮，涉嫌包庇、經營賭場，又違法查個資替人討債，還以假投資騙走同仁上百萬，不法獲利共672萬餘，被新北地檢署痛批漠視法治，依《貪汙治罪條例》、《刑法》詐欺取財等罪起訴，建請從重量刑。

檢調調查，陳信榮明知陳男2020年起在住所非法經營麻將賭場，且只距離派出所350公尺，卻不僅不查緝賭場，還參與經營，除了招攬賭客前往外，更管理賭資與賭債，每年至少抽頭15萬3600元，直到今年5月8日賭場被查獲為止，共計不法獲利76萬8000元。

檢調調查發現，陳信榮除了「兼差」經營賭場外，還接受呂姓男子要求，以追回欠款3成為報酬替呂男違法用警政系統查詢欠賭債的連姓男子資料，並在收回16萬5000元的債款後另起貪念，向呂稱他只繳回12萬賭債，除了拿走3萬6000元賄款外，另侵占呂男4萬5000元的款項。

而呂男發現陳信榮可協助追債後，又食髓知味，去年12月13日致電陳信榮耀祂在幫忙追討賭債27萬5000元，並以其中17萬5000元作為報酬。

檢調調查，陳信榮另基於詐欺、貪瀆等意思，以警政系統非法查詢賭場內積欠其他賭客賭債的曾姓男子個資，並在警政協尋系統不實註記「曾OO涉詐欺案，如有攔查麻煩通知江翠派出所」等資訊，使台中警方攔查曾男後通知陳信榮，讓曾誤以為行蹤被掌握還款20萬賭債，陳信榮則在拿到錢後將錢私占揮霍。

除此以外，陳信榮假借朋友在柬埔寨有投資，2019年8月起陸續向林姓等同仁行騙，統計陳信榮不法獲利共627萬餘。調查局清查公務人員時，發現陳信榮戶頭竟有大筆不明金流，報請檢察官指揮後才揭露陳的誇張行徑。

偵查時陳信榮不認有貪瀆，更稱投資案是真的，但說法不被檢方採信，檢方認為陳信榮不顧自己是警察，在任職時明目張膽與陳男經營賭場長達5年，還利用資深巡佐的學長身份多次違法利用公務系統查個資、討賭債，圖謀私利，又因賭博需錢周轉向同仁詐財，其漠視法治情形可見一斑，難認有寬認餘地，依《貪污治罪條例》、《刑法》詐欺取財、《偽造文書》等罪起訴，並建請從重判刑，以清吏治。

至於跟著陳信榮到賭場賭博、協助亂查個資的林姓警員，檢方考量林姓警員雖亂查個資但並無證據證明收賄，依《刑法》偽造文書罪起訴。

海山警分局表示，事先已風聞陳姓巡佐疑涉包庇賭場情事，即主動調查並報請檢察署指揮，配合偵辦；陳被羈押禁見後已予以停職處分迄今，另針對林違反《個人資料保護法》及《刑法》偽造文書罪核予一次記一大過、記過二次及調整服務地區處分，並列為加強輔導對象。

海山分局強調，對於警風紀案件，將秉持警紀警辦、毋枉毋縱立場，以不掩飾、不庇縱之決心，究辦相關人員刑事及行政責任；此外，持續加強員警法紀教育，避免類似情事再度發生。