「金曲歌后」孫盛希、演導雙棲柯震東今晚（3日）出席紅酒品牌開幕派對擔任活動大使，孫盛希分享前幾天參加朋友婚禮前的單身派對，與久違的高中同學歡聚，見到有些同學已經生了孩子覺得很難得。

被問是否羨慕同學結婚生子？她驚呼：「怎麼我自己導到這一題了？」要求換柯震東回答，柯震東則說：「有對象的話就再好好思考，有對象再說。」他經常在信義區走跳，是否有豔遇？他說：「怎麼可能會有？」指著身旁人潮表示，在太多人的情況下是不會發生艷遇這種事情。

柯震東今晚擔任酒品活動大使。（羅永銘攝）

談到酒量，孫盛希坦言，「我不是很好」，酒後會創作寫歌，「我有這樣過，開始感傷，就拿著吉他彈一些東西出來」；柯震東則說自己酒量在可控範圍內，他認同創作者小酌或看完電影後，會有些不一樣的想法跳出來，他會馬上寫訊息或打在公司群組裡面，「很多時候怕當下感受沒有打下來，隔天會忘了」。

孫盛希（左）和柯震東今晚擔任酒品活動大使。（羅永銘攝）

孫盛希今晚擔任酒品活動大使，大方展露事業線。（羅永銘攝）

孫盛希即將於11月9日首度登上北流舉辦「孫盛希『I』Can’t Be Left Alone演唱會」，她當場邀請柯震東來看演唱會：「我要辦演唱會你要來喔！」談到最近在閉關準備壓力很大，「今天出來透透氣，很好！」她為演唱會積極健身有成，今也大方露出性感事業線，自信說：「大家也該習慣我這麼穿了！」

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