廠商租稅優惠敲定。鼓勵產業投資升級的《產創條例》10之1年底落日，經濟部近日完成修法草案，確定在原有智慧機械、5G外，新增納入「節能減碳」、「AI應用」兩項抵減項目。有爭議的當年度投資支出可抵減上限10億元，最後確定往上拉高到18億元，希望帶動廠商在低碳、AI升級上砸下更多投資。

經濟部預計明天預告草案，然後送政院審查，之後就會送到立法院審議，趕明年上路，優惠延長5年到2029年。

為鼓勵產業智慧升級轉型，產業創新條例2019年先新增智慧機械、5G兩項投資抵減，2022年又增一項資安產品，但優惠期原定到2024年底止。為免獎勵措施中斷，經濟部先前就已展開延長修法動作，並新增「節能減碳」、「AI應用」兩項抵減項目。

不過廠商投資支出當年度可提報抵減金額上限10億元，產業多呼籲提高，經濟部因此希望可拉高到30億元，不過財政部基於稅減衝擊反對。雙方卡在此拖了一陣子，近日雙方終於各退一步，確定上限可提高，但只能到18億。

之後，廠商只要購買或投資上述項目，支出金額18億以內，可提報抵減當年度營業所得稅，但抵減率上限5％則維持不變(或3％分3年抵），並未予以拉高到10％或20％。

經濟部表示，因為投資抵減項目增加，廠商設備隨便買一買就可能超過10億，所以提高抵稅上限是必然。在與財政部協商後，最終拉高到18億，雖不到原先設定目標，但至少還是回應了廠商的需求。