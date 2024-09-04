近年來因國際政經情勢快速變化造成全球市場波動，交易人透過夜盤調整部位或避險需求殷切。期交所今年1月22日將晶圓代工龍頭台積電(2330)期貨納入夜盤交易，上線迄今交易量及流動性良好，自然人與外資積極參與。

鑒於台積電期貨夜盤走勢及交易資訊，對期貨、現貨市場次日開盤具參考性，夜盤避險交易重要性與日俱增，期交所廣納外界建議及實務需求，進一步評估新增其他個股期貨商品納入夜盤交易。

證期局主秘尚光琪表示，考量聯電期貨日盤及美國存託憑證（ADR）交易量大，此次宣布將於第四季納入夜盤交易，供交易人可因應夜間美股波動或重要事件，在期貨市場夜盤及時交易避險或調整部位。

尚光琪指出，聯電期貨納入夜盤交易後，交易時間延長為上午8點45分至下午1點45分、晚間5點25分至次日上午5點，更具國際市場競爭力，並吸引外資持續參與我國資本市場。

為提供交易人多元化交易選擇及持續吸引外資參與，金管會未來將督導期交所持續研議適時增加商品標的納入夜盤交易，並強化金融監理框架，建立穩健證券期貨市場，吸引外資為台灣資本市場注入活水，提升台灣資本市場韌性與競爭力。