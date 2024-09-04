工具機公會表示，TMBA SMART TEAM這次參展核心，聚焦在數位轉型（Digital Transformation, DX）綠色轉型（Green Transformation, GX），緊密結合半導體設備生產的需求和本地化趨勢。

工具機公會指出， 全球市場競爭日益激烈，數位轉型不僅推動工業智慧化的升級，也促進了生產數據管理、智慧聯網技術、數位雙生與人機協作的應用，這些技術對於現代化半導體設備的生產尤為重要。

工具機公會表示，TMBA SMART TEAM在綠色轉型，展示透過智慧節能技術、資源再利用、綠色供應鏈的構建及永續產品設計，實現產業的環保升級，進一步推動產業的永續發展。綠色技術不僅實現台灣工具機產業對環境保護的承諾，更提升工具機產業的國際競爭力。

工具機公會指出，TMBA SMART TEAM還針對半導體設備業、以「產業生態系」的概念，提出一系列在地化生產解決方案。

工具機公會強調，面對全球供應鏈挑戰，台灣工具機產業憑藉優秀的技術與製造能力，致力為半導體製造業提供更加靈活、可靠且符合當地需求的生產解決方案。這些方案不僅有助於提升本地供應鏈的韌性，還能促進台灣半導體產業的長期穩定發展。