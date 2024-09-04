過去以來韓系面板廠一直是主要供應商，但近年來中國大陸面板廠大力擴張柔性AMOLED面板產能，為市場快速成長的需求提供穩定貨源，與此同時，中國大陸面板廠積極與手機品牌展開密切合作，大幅提升AMOLED面板在智慧型手機市場的滲透率，從2023年51％到2024年已來到56.9％。TrendForce表示，AMOLED面板滲透率每年將成長2％至3％，並於2028年達到68％，此意味著AMOLED面板已成為智慧型手機市場的主流顯示器規格。

TrendForce指出，韓系面板廠目前主要供貨給Apple和三星，對其餘品牌的出貨量已逐年減少，僅供貨少量的硬屏AMOLED面板。反觀中國大陸面板廠的AMOLED面板出貨量則逐年成長，其中，京東方(BOE)已躍升為中國AMOLED手機面板出貨龍頭，預計今年的出貨量約為1.3億片。京東方除了與本土手機品牌密切合作，對Apple的出貨表現也呈現逐年成長，並於2024年如期通過iPhone 16系列新機種驗證，可望依照表定時程放量出貨。這個里程碑顯示京東方經過數年追趕，其產品和技術已逐漸獲得國際一線大廠Apple的認可，未來在Apple旗下相關產品的能見度將有機會持續擴大。

其他AMOLED手機面板廠也正快速成長。受到2024年華為新機熱銷帶動，預估維信諾(Visionox)出貨量將達到8,000萬片。另外，天馬與華星光電(CSOT)皆在今年開始大量提升AMOLED手機面板出貨，有機會突破以往成績。