資料顯示，7月中國國內市場手機出貨量2420.4萬支，年增長30.5%，其中，5G手機2065.4萬支，年增長37.2%，占同期手機出貨量的85.3%。中國7月國內手機上市新機型29款，年減少17.1%，其中5G手機13款，年減少27.8%，占同期手機上市新機型數量的44.8%。 品牌部分，7月中國國產品牌手機出貨量2182.7萬支，年增長34.4%，占同期手機出貨量的90.2%；上市新機型28款，年減少6.7%，占同期手機上市新機型數量的96.6%。

從數據中發現，中國國產手機表現穩定，拿下了當地國內絕大多數市占率，留給非陸系品牌的市占率只剩不到10%，且注意到，在不到10%的非陸系品牌中，蘋果還吃下了絕大多數份額，其他包括三星、Sony等國際大廠在國內幾乎已無市場。

由於近幾個月是傳統蘋果iPhone的淡季，但9月iPhone 16系列即將在9月推出，屆時中國當地品牌占比不排除會出現縮減。只是，後續10月因為聯發科(2454)、高通將陸續推出旗艦晶片，天璣9400以及Snapdragon 8 Gen 4，屆時中國品牌手機vivo、OPPO以及小米等將會陸續搭載推出，搶打出更高階的AI應用，勢必也將帶動一波銷售動能。