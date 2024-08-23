蘋果即將在今年秋季推出iPhone 16系列新機，外媒調查發現，超過6成的蘋果消費者願意升級至iPhone 16手機，他們最在意的三大關鍵在於價格、散熱能力及新AI功能，決定最終是否出手。

Apple insider報導，調查超過2千名的iPhone消費者，高達61.9%會購買iPhone 16手機，最多人在意的條件是價格，高達30.9%，第二則是新款iPhone的散熱能力，約有26.8%，第三名則是AI功能的表現，比例為21.6%。

除了上述三項條件之外，更快的晶片、更大的螢幕名列第四及第五名，後頭則是按鍵設計，消費者希望iPhone能夠新增動作按鈕或拍攝按鈕，使用上更佳方便與人性化。

隨著iPhone 16公開的時間越來越近，各方傳聞甚囂塵上，傳出價格可能不會調漲，入門iPhone 16系列依舊是799美元起跳，頂規的Pro Max系列也會從1199美元起跳，企圖透過「加量不加價」的方式，穩住買氣。

目前市場普遍預測，蘋果發表會會在9月第二周登場，但目前官方並未透露任何資訊，想要換機的民眾得再等一等。除了四款iPhone 16即將曝光，發表會還有高機率公開AirPods及Apple Watch新品。