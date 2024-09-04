蘋果發表會即將在9月10日登場，屆時可能會公布iPhone 16全系列新機、十周年改版的Apple Watch、新一代AirPods等。一位男子近日考慮是否要觀賞蘋果發表會，同時又忍不住懷念，過去看發表時感到興奮的感覺，因此忍不住好奇詢問，「上一次看發表會感到興奮的時刻？」，貼文曝光後引發熱議，許多果粉紛紛回憶，認為已故蘋果CEO賈伯斯（Steve Jobs）的每場發表會都相當精彩。

原PO在PTT發文表示，蘋果最近公布了秋季發表會日期，他在思考要不要熬夜觀賞發表會時，也忍不住回想上次為此興奮、覺得科技進步是哪一場發表會，左思右想後的答案，是2023年的Apple Vision Pro，裝置可以錄製並觀看虛擬實境，以及2021年的iPad Pro如傳聞搭載M系列晶片，這也讓原PO忍不住好奇發問，「上一次看發表會感到興奮的時刻？」

對此，許多網友紛紛回應，「比較有印象是賈伯斯還在的時候」、「賈伯斯每場都精彩」、「老賈一出來，就讓人有一種期待感」、「賈伯斯時期吧，後面的沒啥感動」、「我看老賈MacBook Air從信封袋拿出來那場，High到真的無法言語」、「賈伯斯在就算出包都比現在精彩」。

不過也有人提到其他答案，「拔掉Home鍵的X」、「X的Face ID」、「X，10年磨一劍，可惜當天演講蠻普的」、「6 Plus的大螢幕，史上最強升級」、「看到iPad上面終於有計算機的時候」、「看到發表iPad計算機，股價直接直線向上噴時，快笑死」、「6 plus的大螢幕，史上最強升級」。