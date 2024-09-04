雙月食品社連續多年入選米其林必比登推介，不過有女子昨（3）日控訴「衛生管理堪憂」，原來她使用外送平台點餐，沒想到吃到一半時卻在小白菜中發現有蟑螂。對此，雙月食品社也公開道歉，坦言衛生安全是業者責任，希望消費者若有任何服務上、餐點上的問題，可以撥打客服專線或私訊臉書粉絲團反應。

女子在雙月食品社分店的Google評論留下1星負評「衛生管理堪憂」，原來是她使用外送平台點餐，吃到一半才發現小白菜內有蟑螂，其他餐點也完全不敢再繼續食用。

雙月為了小白菜有蟑螂而道歉，坦言衛生安全是他們的責任。（翻攝自雙月食品社Google評論）

對此，雙月食品社在臉書粉專、Google評論道歉，「因為衛生安全是我們的責任」，雙月指出，由於女子沒有聯絡過他們，因此不清楚相關細節，不過已經留下客服專線，「希望客人可以與我們聯絡，進一步了解！」

雙月提到，雖然店家每月定期消毒、每日閉店衛生檢查，但仍無法100%保證永遠沒問題，只能盡力改善、加強做到最完善，「如果遇到任何服務上，餐點上的問題，還是請大家可以撥打客服專線0983561858，或粉絲團私訊喔」。