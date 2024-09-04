許多夫妻可能會因為各種原因發生爭吵。一位爸爸近日感嘆，「這輩子，最後悔的行為就是生小孩」，因為自從小孩出生後，老婆心中的第一順位從他變成小孩，兩人每次吵架的原因、內容也都圍繞著小孩，讓身為媽寶的他不滿直呼，「奉勸各位男性，不想失去老婆就不要生小孩」，貼文曝光後引發熱議，許多網友紛紛開罵，認為老婆為小孩付出許多，他卻根本沒盡到爸爸的義務。

原PO在Dcard發文表示，自從小孩出生後，老婆心中第一順位不知不覺的從他變成小孩，經濟壓力下他必須更努力工作，下班卻沒人關心，夫妻間也少了互相陪伴的時間，行房次數斷崖式下滑，老婆每次都喊累，但再累卻能陪忘記寫功課的兒子熬夜到半夜2、3點。

原PO坦言，「有時候我甚至在吃兒子的醋，看起來很幼稚卻又無比真實」，直呼老婆根本被兒子奪走了，他成了理所當然的工具人，每次兩人都會因為小孩吵架，然後老婆就會開罵「就是辛辛苦苦懷胎為我生了小孩」，讓身為媽寶的他相當難過，「奉勸各位男性，不想失去老婆就不要生小孩」。

對此，許多網友紛紛回應，「不是啊，你老婆顧小孩到半夜2、3點，你呢？」、「回家翹腳吃飯睡覺」、「整篇文章你對老婆的愛除了行房，我沒看到其他的表示，你埋怨老婆對你的愛減少了，埋怨沒人關心下班辛苦的你，但我也沒看見你關心那位把愛分給別人，對自己一分不留的老婆」、「你被搶走的那一份可以去找你媽要啊」。