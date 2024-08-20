TrendForce研究副總范博毓表示，8月後TV品牌客戶為了爭取更多面板跌價的空間，在電視面板採購訂單釋放上依然顯得保守，加上對於第四季促銷需求的期待度不高，對於庫存的控管也更加嚴謹之下，電視面板價格下跌的壓力正持續擴大中。

越往年底走，需求將越來越朝向淡季的節奏調整，因此就算面板廠持續執行按需生產等調控策略，短時間之內也不容易見到面板價格止穩，目前仍需觀察主要面板廠在10月份假期計畫停產兩周的想法是否能確切執行，藉此機會來尋求面板價格走穩的契機。

以8月份的TV面板價格來看，目前預計小尺寸電視面板仍有新興市場等需求支撐，32吋預估下跌1美元，43吋持平。至於中大尺寸面板跌價幅度明顯擴大，50吋下跌3~4美元，55吋下跌2~3美元，65吋與75吋則分別下跌3~4美元。

MNT面板正面臨整體需求逐步減弱的影響，部分客戶的拉貨動能下滑，也開始影響到面板價格的走勢。以面板廠來看，目前仍多是希望面板價格能持續維持檯面上的穩定，轉以檯面下折讓或是MDF的操作來給與客戶實質上的優惠。不過以客戶端來看，在需求減弱下，部分客戶可能還是希望能夠實際反映在面板價格的下跌上，實際結果仍需視買賣雙方議價狀況而定。目前預期8月份的MNT面板價格仍將全面維持持平態勢。

NB面板買賣雙方在價格想法上都沒有像第二季那樣積極，在經過第二季的面板出貨大幅成長後，面板廠仍在觀察整體下半年品牌客戶在採購動能上的變化，在全年採購量能已大致抵定下，面板廠爭奪市佔率等策略操作空間實際上已逐漸縮小。同時品牌客戶目前在第三季也暫無大幅下修面板採購量的想法，在供需雙方面的操作都趨向持穩的狀態下，買賣雙方對面板價格也沒有太多攻防，目前預期8月份的NB面板價格持平。