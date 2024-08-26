市面上陸續出現智慧型摺疊手機，根據研調機構報告指出，OLED已經是智慧型手機的主流顯示方案，間接帶動搭配的LTPS、LTPO等中高階背板技術在2024年智慧型手機市場的滲透率逼近57％。

研調機構TrendForce指出，2025年因良率提升、成本獲有效控制，滲透率有機會挑戰60％。而AMOLED面板則加速往其他IT市場發展，預估將推升Oxide、LTPO背板的滲透率。

顯示器背板技術不僅影響顯示效果，也決定手機性能好壞、能耗及成本差異。自Apple將視網膜螢幕導入iPhone後，帶動產業對手機螢幕解析度的追求，廠商相繼開發LTPS（Low Temperature Poly-silicon）背板技術，現已非常成熟。

LTPS有高電子遷移率，能提供較快開關速度和更高解析度，符合高階手機的顯示需求。但高電子遷移率也導致LTPS漏電流較大，無法支援低頻動態刷新調節，整體功耗大。

TrendForce表示，目前大部分旗艦手機採用LTPO（Low Temperature Polycrystalline Oxide）背板技術，而螢幕尺寸更大的折疊手機，可以透過LTPO達成畫面分割且刷新率不同的效果，兼顧畫面多工模式和節能效益。LTPO技術是在LTPS的基礎上增加氧化物半導體，以優化顯示性能，包括改善驅動畫面時的漏電流問題，並根據顯示內容調整螢幕刷新率；然而，LTPO的生產過程需要堆疊更多層數，製程複雜、製造成本較LTPS更高。