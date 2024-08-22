近年面板業景氣大不如前，綜合日媒報導，鴻海轉投資的日本夏普（Sharp）公司表示，旗下生產電視大型液晶面板的大阪堺工廠（SDP）已全面停產。日媒分析，這代表日本境內生產電視液晶面板步入歷史。

根據日本《讀賣新聞》、《共同社》報導，日本國內僅存的電視液晶面板生產據點只剩堺工廠，然而日本的電視面板生產，已不敵陸廠與韓廠等海外企業的價格競爭。據悉在昨天下午4時左右，堺工廠已全面停產。

報導指出，堺工廠停產後，日本境內的電視面板生產將全部結束。而夏普停產電視面板後，之後仍會繼續販售薄型電視。

堺工廠自今年6月起縮小面板生產規模，大約800名員工中，從事面板生產約500人已自願離職。之後堺工廠將轉型變成人工智慧（AI）資料中心。

夏普2009年創立SDP，投資金額約4.3億日圓左右，由於SDP業績惡化，夏普2012至2016年陷入財務困境，在截至去年3月的會計年度，夏普為LCD面板業務提列1884億日圓的資產減損。