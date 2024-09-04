現代人飲食多重鹹、重口味，導致不少人成為容易水腫的泡芙人。對此，營養師張語希推薦8款高鉀食物，包括奇異果、香蕉、酪梨、芒果、柑橘類、草莓、哈密瓜及火龍果，皆有助於緩解水腫，以及促使身體排出多餘的鈉離子。但腎功能不佳者務必注意食用，以免對腎臟造成負擔。

張語希在個人粉專發文表示，天氣濕氣重、愛吃重鹹等，都容易導致身體水腫。她並盤點以下8款高鉀食物，不僅可以消腫排鈉，還有助於保持體內的水分平衡，預防脫水和電解質失衡：

1、奇異果：富含鉀，有助於調節體內水分平衡；並擁有豐富的維生素C與膳食纖維，能增強免疫力和促進消化。

2、香蕉：高鉀含量，有助於補充電解質，預防肌肉痙攣；富含纖維，有助於腸道健康，促進排便。

3、酪梨：含有豐富的鉀、健康脂肪及纖維，有助於心臟健康和消化功能。

4、芒果：富含鉀和維生素A、C，能增強免疫力、改善消化。

5、柑橘類：高鉀水果，還富含維生素C，有助於保持水分平衡、增強免疫系統。

6、草莓：含有適量的鉀、抗氧化多酚，能幫助抗發炎和促進腸胃健康。

7、哈密瓜：高鉀含量，有助於體內電解質平衡；亦含有豐富的維生素和水分，有助於解渴。

8、火龍果：含有豐富的鉀、膳食纖維，有助於消化系統健康及保持水分平衡。

即便上述食物有許多好處，但張語希提醒，腎臟病及需要限鉀飲食的患者，務必適量攝取或諮詢醫師。根據新營醫院衛教資料顯示，體內排泄鉀的主要管道為腎臟，早期腎功能衰竭患者，高血鉀現象並不常見，但在腎衰竭末期，鉀不能有效地排出體外，堆在體內會造成高血鉀，進而引發血壓降低、心律不整，嚴重時甚至會有心室纖維顫動、心跳停止等情況。