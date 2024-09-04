台驊7月5日到9月4日買進長榮1,800張，每股平均價格176.58元，交易總金額3.17億元。長榮今日下跌1.92％、收178.5元。目前台驊帳面上算小賺，累計仍持有長榮6,678張、金額逾11.92億元、持股比例0.31％。

同時，台驊公告在5月31日到9月4日買進陽明4,100張，每股平均價格70.09元、交易總金額2.87億元，由於台驊在交易期間取得股票已參與配息560萬元，因此換算每股持有成本降至68.72元。迄今，台驊仍持有陽明逾1.77萬張、金額近10.76億元，持股比例0.51％。

台股今日大跌近千點，收在21,092.75點，貨櫃航運股相對抗跌，貨櫃雙雄股價都跌破淨值，因此台驊逢低加碼買進。

台驊表示，長期看好航運股。今年上海出口貨櫃運價指數SCFI高點落在6、7月，遞延效應將反映長榮、陽明第三季財報，法人估第三季獲利將優於第二季，接下來SCFI只要守住2,000點以上，航商仍有不錯獲利。