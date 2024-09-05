觀光客在日本消費可當場退稅，不過遊客購買免稅品後在當地轉售圖利事件頻傳，日本政府研擬修改旅客退稅制度，明年起可能採「先課稅後退稅」運作，也就是出境才能退稅。對此旅遊達人林氏璧直言，原本以為日本不可能這樣搞，因為近來在機場出境常常排爆，但現在看起來越來越接近現實，「這是要旅客提早4小時到機場嗎？」

林氏璧在臉書粉專發文指出，2025年日本應該就會改成和歐洲各國一樣無法現場退稅，要到機場出境前，確認退稅物品後才能退稅的麻煩制度。他說這個消息傳很久了，原本認為日本不可能這樣搞，因為近來在機場出境常常排爆，這是要旅客提早4小時到機場的意思嗎？但從後續新聞看起來，越來越接近現實，只是還不確定實行的細則和時間。

另外，日本觀光廳日前表示，正在考慮取消化妝品、酒類、食品和藥品等消耗品的50萬日圓（約台幣11.24萬元）上限，希望藉此增加入境遊客的消費；並呼籲取消「免稅特殊包裝」規定，過去此舉是為了避免旅客轉賣免稅品，但未來若採取「先課稅後退稅」的話，就沒有這個問題。

根據日本政府數據顯示，2022年財政年度有371萬人購買免稅品，其中購買價值超過100萬日圓（約台幣22.3萬）以上有5萬4000人；海關與航空公司合作，針對購買價值1億日圓（約台幣2230萬）以上免稅品的374人，抽檢其中57人，結果只有1人把全部商品帶出境，其他56人均已轉售。