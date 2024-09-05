桃園市桃園警察分局青溪派出所警員林瑋恆4日傍晚巡邏時，於青溪二路發現一輛機車轉彎未使用方向燈，立即上前攔查勸導，機車騎士配合靠邊停車，後座男乘客卻跳車狂奔逃逸。警方發現其是30歲失移工，依規定移請收容。

警方表示，駕駛雖然配合停車，後座男子顧不得打赤腳，下車奔跑意圖甩開員警，展開追逐後，男子往春日路方向狂奔，雙方追逐約2百多公尺，男子橫跨馬路跳過分隔島時軟腳跌倒，員警順勢將其控制，經查該陶姓男子是越南籍，已被通報失聯、全案依規定移請收容。