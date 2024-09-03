桃園八德52歲邱姓女子日前在大智路上銀行要匯款50萬元，經銀行行員發覺收款人帳戶有異，通報警方到場協助。發現是加入投資群組，該專員還教邱女要謊稱是借錢才不會被阻止，但仍被警方、行員識破，保住50萬辛苦錢。

八德分局四維派出所員警黃詠沂、蔡承歷接獲銀行通報，指疑似遇到詐騙案件趕到現場，邱女稱是要借錢給友人，才到銀行辦理匯款，員警隨即撥打電話向邱女友人查證，並告知警察身分要詢問借錢目的，卻遭對方掛斷電話並關機拒接。

在行員耐心詢問下，從邱女手機談話內容發現，邱女加入了投資群組，在群組內專員的鼓吹下，稱可得到高額獲利，進而要匯款新台幣50萬元做投資，還教邱女如何規避行員的詢問，行員也查證帳戶，發現收款人帳戶與名稱錯誤，與警方聯手規勸邱女保住工作存下的辛苦錢。

「假投資詐騙」高居詐騙手法前幾名，詐團利用民眾想獲得高額報酬，吸引民眾加入投資群組，再利用話術引誘上當，八德分局長王鉉仁呼籲民眾，勿輕信未經查證之網路投資管道，如遇類似案件也要提高警覺，並可撥打110或165反詐騙專線查證，避免受騙上當。