台北市長蔣萬安15日上午，進入議會針對北市警用監視器網路備援系統專案報告。會前蔣萬安接受媒體訪問時，表示已經針對備援系統對外招標，對於現階段還有與台智光簽訂子約的局處，也會逐案審查費率並要求局處說明。而在報告中蔣萬安也提到，針對備援系統投標的廠商，將嚴審執行評選程序，選出最優良廠商。

蔣萬安表示，台智光案大家都很關注，檢調已經在偵辦當中，所以針對母約的部分會依約辦理，警察局也已經啟動相關備援機制的招標，對於費率的審議也是逐案來審，所以每個機關提出，它一定要有所依據，要經過比價，也要說明為什麼不用母約的費率，如果沒有完整的依據跟說明，就必須回歸到母約1761的費率。

而在專案報告中，蔣萬安指出，資訊局、法務局、政風處及工務局等相關單位共同研討應處，有關備援採購案，11月6日開標，計有4家廠商投標，預計於12月中旬決標。由於備援方案有多種可供考量，包括光纖、有線電視和無線網路等，市府各機關得依備援需求及方式研擬相關備援措施。市府會持續精進專案審查暨費率核定，並關注台智光案件後續發展情形。

蔣萬安強調，針對未來精進措施，北市府在費率審查上，各機關皆須呈報目前使用台智光網路需求是否滿足相應規格，各機關每年度價格依據皆須有比價紀錄，或提供足證此一價格合理性之參考依據。備援案啟動與否及時機，取決於台智光訴訟案件審判情形。