在結束艱辛的總統選戰後，美國副總統賀錦麗未來的去向備受關注。儘管她尚未宣布具體計畫，但根據最新的民調顯示，賀錦麗或許可考慮在2026年角逐加州州長。

據ABC7報導，南加州大學安能柏新聞與傳播學院（USC Annenberg School of Communication）教授施諾爾（Dan Schnur）分析道：「她不僅有極高的知名度，還保有高度支持。但這種支持已經很久沒有在全州競選中受到真正挑戰。」

由加州大學柏克萊分校政府研究所進行的民調顯示，在可能的候選人中，前民主黨眾議員波特（Katie Porter）以13%領先、共和黨籍河濱郡警長畢昂可（Chad Bianco）為支持率為12%、而共和黨籍加州參議員達勒（Brian Dahle）為11%，其他人選還包括支持率同為7%的民主黨籍加州副州長康伊蓮（Eleni Kounalakis），以及前洛杉磯市長維雅萊構沙（Antonio Villaraigosa）。

當被問及賀錦麗時，支持她的人數飆升至榜首，33%的受訪者說，「很可能」支持她，而13%表示「有些可能」。

加州大學柏克萊分校政府研究所政治學教授希克勒（Eric Schickler）說：「我認為，這些數據對副總統來說相當鼓舞人心，這顯示，要是她不參選，這場競選將競爭激烈。」

賀錦麗曾是舊金山郡地方檢察官，之後晉升為加州司法部長，隨後成為美國聯邦參議員，再成為副總統，政治經歷豐富。然而，若她決定競選州長，挑戰依然不小。希克勒表示：「若她參選，將會面臨不少實力強大的民主黨競爭對手，因此她必須做好充分準備，應對黨內的激戰。」

施諾爾也提醒，賀錦麗若想在2026年參選，需儘早做出決定。「這場選戰最快明年初就會啟動，儘管她還有一些時間，但並非無限。」他指出，雖然賀錦麗在總統選戰後需要時間休整，但若過久未決，可能會影響她的選舉布局。

無論賀錦麗最終選擇如何，這次民調結果顯示，她依然擁有相當的民意基礎。若她決定參選州長，這場選戰勢必成為加州政壇的焦點。