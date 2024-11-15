高雄市燕巢區瓊林路15日晚間8時一處民宅傳出民眾觸電事件！38歲鄭姓女子因家中水塔故障前往頂樓查看，其母親因見女兒許久未下樓，上樓查看，發現女兒疑似觸電倒地，遂通報警消到場救援，警方將人送往義大醫院搶救中，至於全案詳細情形，警方仍在調查中。
岡山分局於11月15日晚間8時接獲報案，指在燕巢區瓊林路一帶有民眾疑似觸電，警消獲報立即趕赴現場，發現鄭姓女子倒地當場沒有生命跡象，隨後立即將送她上救護車，緊急載往義大醫院搶救。
高雄市燕巢區瓊林路15日晚間8時一處民宅傳出民眾觸電事件！38歲鄭姓女子因家中水塔故障前往頂樓查看，其母親因見女兒許久未下樓，上樓查看，發現女兒疑似觸電倒地，遂通報警消到場救援，警方將人送往義大醫院搶救中，至於全案詳細情形，警方仍在調查中。
岡山分局於11月15日晚間8時接獲報案，指在燕巢區瓊林路一帶有民眾疑似觸電，警消獲報立即趕赴現場，發現鄭姓女子倒地當場沒有生命跡象，隨後立即將送她上救護車，緊急載往義大醫院搶救。
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