全聯是不少家庭日常採買的好夥伴，裡面清潔用品、飲料雜貨可說是應有盡有。近日就有網友曝光一款條狀包的「人蔘黑咖啡濃縮液」，並稱自己爸爸平常就插在口袋裡，等公車的時候拆開封口暢飲。文章曝光後，短短兩天就吸引近萬網友按讚，並紛紛留言表示「這個好酷！第一次看到」、「這很像以前吃米茶的方法，用吸的」、「居然有這種產品，上大夜班快陣亡的時候好像能用這條回魂」。

原PO在臉書社群《我愛全聯-好物老實説》表示，自己在跟爸爸一起等公車的時候，突然看到他從口袋拿出一條咖啡在喝，還蹦出一句「等公車就是我獨特的咖啡時光」，讓人忍不住捧腹大笑。她還指出，這種撕開直接喝的咖啡自己還真的沒喝過，她爸爸則表示味道不錯，累的時候喝一條很提神，隨身放在口袋不占空間。

文章曝光後，雖然一些人覺得有點像業配，但仍然表示，「我有買這個，真的瞬間回魂，不管是不是業配這一篇很有趣，有喝有推！」、「妳父親真得是走在時代尖端，跟得上潮流」、「這個我上個月剛買過，沒有這樣直接咬開喝過耶，這個液體咖啡夏天很好用，直接加冰水、冰牛奶、冰塊」、「韓劇裡的人蔘咖啡條，爸爸好流行」、「上大夜班快陣亡的時候好像能用這條回魂」、「有史以來最討人喜歡的業配文」。

還有網友表示，「不苦嗎？」、「記得跟爸爸講，他差不多要紅了喔！」、「有無人蔘配方，純咖啡口味嗎？」、「如果是我爸的話，一定也會這樣的」、「這是歐巴的行為欸」、「這個是濃縮的？這樣喝不會太上頭嗎？」、「還是配水配奶喝比較好喔」。