民眾去加油時，加油站的店員常常會問「需要加汽油精嗎？」近日就有一名駕駛好奇，加下去真的有用嗎？還是單純智商稅而已。對此，有不少網友直言真的非常有用，尤其是對騎老車的人來說，機車狀況有顯著改善。不過也有民眾透露，其實加油站長有規定員工一定要問，沒賣出去還會被罵。

原PO在Dcard發文詢問，自己每次加油的時候，加油站員都會問他要不要加一罐汽油精，自己都瀟灑說不用，但主要的原因是錢包不夠深。不過他也相當好奇，詢問「加了汽油精真的有效果嗎？ 還是其實是智商稅？」

對此，多數網友都表示汽油精相當有用，「我的18年老機車催油門，動力會斷斷續續的，加了幾次之後就好了」、「前陣子機車突然在要停等紅綠燈的時候熄火（失去動力、通電正常）2、3次，加了這個，目前沒有再發生」、「有用+1，等你老車發不起來你就知道了」、「每年會犒賞我的夥伴，加下去確實油門比較順，老車比較有感」。

此外，一名曾經做過加油站店員的網友稱，站長規定一定要問，要不然她看到油精都沒賣到，就會罵人。另一名前員工則表示，以前在加油站打工，站長都會要求我們每天賣掉幾罐，總公司會給業績壓力。