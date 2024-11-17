驅動IC公司矽創走別人不走的路，以三個策略，孵出專精於利基型車用螢幕市場的小金雞力領，不僅連續3年都賺進超過一個股本，更預計在12月由興櫃轉上櫃。

汽車座艙內各種形狀、大小的螢幕，愈裝愈多，除了大家熟悉的中控台、儀表板以外，連比較冷門的HUD（抬頭顯示器）、空調旋鈕、後照鏡等，都導入面板，有一家公司就靠著這些相對冷門的產品，最近3年每股都賺上十幾元。

HUD（抬頭顯示器）：將重要駕駛資訊，透過螢幕投射於擋風玻璃上方，駕駛不需要再低頭看儀表板，增進行車安全性。

這家公司，是IC設計公司矽創旗下的力領。

力領營收超過8成來自車用市場，在車用空調旋鈕與後裝電子後照鏡用IC，市占率均達7成以上，與母公司矽創在POS機、醫療設備、安控設備等工控市場市占率多達5成的成績，相互輝映。

矽創暨力領董事長毛穎文接受《今周刊》獨家專訪時回憶，矽創早在20年前，就把驅動IC應用在車用空調顯示面板，是矽創首度跨足車用市場，但車用業務開始突破，已是2010年，日本三菱汽車為了提高電子儀表板的亮度、顯色，主動找矽創合作。

當時其他驅動IC業者都覺得這個市場不大、興趣缺缺，只有毛穎文看好電子儀表板市場，指派20位工程師研發，花了3年才進入量產。這比起矽創多數產品開發時間只要1年，足足多了3倍，而交貨後，來自三菱的營收也偏低。

然而與三菱的合作中，毛穎文觀察到，相較於消費性電子市場，汽車客戶的訂單量不大但穩定、產品生命週期長，特性與矽創擅長的工控市場接近，於是他在2013年決定拓展汽車市場。

轉進不容易 被兩大挑戰磨練

但轉進車用市場哪有這麼簡單，毛穎文第一個挑戰就是人力不足。原來，當時同業奇景也看好車用顯示市場，而大舉投入資源，奇景光是工程師人數就比矽創多5倍，也讓矽創在驅動IC用量大的中控台、儀表板，老是陪榜、拿不到訂單。

第二個挑戰則是，矽創想要將工控市場的成功方程式，複製到汽車市場，卻沒料到兩者特性的落差。毛穎文指出，矽創是利用特殊IP、零電容IC等設計，做出低成本、自有規格的驅動IC，在工控市場後發先至、搶下高市占率，「但車廠最在意的是品質，不是成本。」

零電容IC：不需要外部電容的驅動IC，因為減少採用電容，使得模組體積更小外，成本還能降低。

毛穎文原先也預期，汽車市場與工控市場都能以慢工出細活的方式經營，「汽車市場看似步調緩慢，但其實恰恰相反，需要好的time to market（第一時間進入市場）策略，若在對的時機沒有跟上車廠的需求，未來就沒機會了。」他說。

「撞牆」5年後，毛穎文終於領悟車用市場與工控的不同，並以此祭出三個策略強化車用布局。

首先是增加人力配置，將本來只有20人的團隊，擴大至百人規模。

（圖／今周刊提供）

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