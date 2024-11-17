花蓮秀林國中自108學年度起推動「山林尋根」學校本位課程，帶領學生走進山林外，也用身體力行「無痕山林」理念，成立「淨山繩索隊」以繩索垂降方式清理社區陡峭邊坡上的廢棄物。（駱昌宏提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮秀林國中有9成以上學生為太魯閣族，校方今年3月在太魯閣族正名20周年紀念之際，帶領學生重溯先民百年前的遷徙路線，一同攀登合歡主峰與奇萊北峰；圖為奇萊北峰。（駱昌宏提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮秀林國中推動「山林尋根」學校本位課程逾5年，今年榮獲登山教育推手獎最高殊榮「登峰卓越金推獎」，山野教育種子教師張致瑋（右二）、孫筱鳳（右一）16日代表學校受獎。（駱昌宏提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮秀林國中有9成以上學生為太魯閣族，校方自108學年度起推動「山林尋根」學校本位課程，帶領學生走進太魯閣國家公園內的傳統領域認識族群文化，今年3月更在太魯閣族正名20周年紀念之際，重溯先民百年前的遷徙路線，獲得今年登山教育推手獎最高殊榮「登峰卓越金推獎」，是宜花東首間獲得該榮譽的學校。

秀林國中推動「山林尋根」學校本位課程逾5年，將學習情境融入太魯閣國家公園的壯麗自然景觀與豐富的原住民族文化資源，並透過專業師資帶領學生踏訪錐麓古道、大禮大同、綠水文山等族群的傳統領域，也在三棧溪、清水斷崖等地展開野營訓練，將教育深度融入在濱海野溪及高山百岳的山林環境中。

特別的是，秀林國中學生在山野踏查的過程中目睹山林汙染的哀傷，在老師的支持與帶領下，成立「淨山繩索隊」，以繩索垂降方式清理陡峭邊坡上的廢棄物，並向社區宣導環境保護的重要，用身體力行「進山即淨山，淨山即敬山」的理念維護自然環境。

今年3月適逢太魯閣族正名20周年紀念，秀林國中師生與當地族人為此發起重返族群發源地、南投縣仁愛鄉德鹿谷村的計畫，一同攀登合歡主峰與奇萊北峰，成功重溯太魯閣先民百年前的遷徙路線，今年也因著這堂具文化深度與教育創新的課程，得到登山教育推手獎評審青睞，獲得「登峰卓越金推獎」殊榮。

山野種子教師駱昌宏表示，學生透過在山野情境下的遠征式學習挑戰，得以運用野地知識與技能，安全地親近自然，不僅強健體魄，更藉由賦權領導方式培養領導力、溝通力及面對逆境的復原力，是課堂學習難以企及的成效，如實體現體驗教育的價值。

校長施淑娟表示，秀林國中的努力不僅奪得殊榮定，更展現深耕山林教育的持續力與影響力，未來學校將進一步結合雙語教育，培育學生成為具國際視野的責任公民，將太魯閣的故事傳遞世界。