桃園航空城工區內發生民眾誤闖事件，昨（16）日晚間7時許1名約30歲女騎士，行經大園區埔心里19鄰的航空城工區，疑似不熟悉路況，誤闖工區跌入12米深大溝中，導致右大腿膝蓋骨折，左腳趾受傷，目前正安排開刀中。民進黨籍議員游吾和說，工區內民眾竟能隨意進出，是否缺乏人員看管、缺乏圍籬建置。桃園航空城工程處回應，當時正進行灌漿作業，才將施工護欄打開，目前已恢復型鋼護欄。

游吾和說，航空城工區民眾竟能輕易進入，工區出入口是否缺乏人員看管、圍籬架設不足？且該大溝約12米深，造成女騎士右大腿膝蓋骨折，左腳趾受傷，目前正等待開刀，若出入口有人員進行攔查，就能避免女騎士誤闖，跌入大溝，航空成工區所有工程單位應加強工區出入口車輛、人員管制，避免類似事件再發生。

桃園航空城工區內發生民眾誤闖事件，16日晚間7時許1名約30歲女騎士，行經大園區埔心里19鄰的航空城工區，疑似不熟悉路況，誤闖工區跌入12米深大溝中，導致右大腿膝蓋骨折，左腳趾受傷，目前正安排開刀中。（埔心里長提供／廖姮玥桃園傳真）

桃園航空城工區內發生民眾誤闖事件，16日晚間7時許1名約30歲女騎士，行經大園區埔心里19鄰的航空城工區，疑似不熟悉路況，誤闖工區跌入12米深大溝中，導致右大腿膝蓋骨折，左腳趾受傷，目前正安排開刀中。（埔心里長提供／廖姮玥桃園傳真）

航空城工程處回應，當晚正在進行灌漿作業，因此將施工護欄打開讓工程車進出，經了解該女騎士因長期在外工作，不清楚該路早已公告改道，依過去習慣往北騎行，跟隨工程車進入工區， 加上該路段燈光、視線較暗，女騎士才會不慎跌入大溝中，事發當下工程單位也立即協助叫救護車，並陪同傷者送醫。目前已恢復型鋼護欄，同時要求工程單位加強管理。