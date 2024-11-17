天人永隔！愛妻穿越斑馬線遭公車吞噬 夫全程目睹監視器畫面曝光 @ChinaTimes

台北市中正區喜來登飯店前17日發生2台公車和1台計程車碰撞事故，造成1名女行人被捲入公車底盤下，送醫宣告不治，其餘則有1名駕駛、14名乘客受傷。台北市長蔣萬安掌握情況後，已下令要求衛生局盡快了解傷患狀況進度、全力救治，交通局則在釐清原因後要求業者提賠償方案。

大都會客運49路公車行駛於忠孝東路準備右轉鎮江街，於路口處停等並執行指差確認程序，遭後方大有巴士212路公車追撞，致碰撞路口行人與計程車，造成1死與15傷重大事故。

台北市政府表示，蔣萬安第一時間掌握情況後，已要求各局處全力應處，包括要求衛生局盡快了解傷患狀況進度，全力救治；消防局回報傷患人數、年齡和性別各項資料；警察局盡快釐清肇事原因；交通局在原因釐清後，盡快要求客運業者提出相關賠償方案。

而交通局副局長常華珍也已率公運處副處長紀勝源、大都會客運總經理李建文與大有巴士協理王榮光前往醫院探視與慰問，並由公車業者先行提供每位3000元慰問金。

李建文指出，已經和大有巴士達成共識，全力配合警方釐清肇事責任並已逐一慰問傷者，大都會客運及大有巴士承諾會負責傷者的全部醫療費用，同時2家公司都將分別慰問罹難者家屬，依照肇事責任負擔賠償，另將配合主管機關落實行車安全各項規定，確保類似不幸事件不再發生。

李建文說，本次傷者中有7名是泰籍旅客，均為輕傷業已離院，預計11月18日返國，也將聯繫泰國代表處，若泰國籍乘客後續身體還有其他有狀況，大都會客運都會負責賠償。

交工處業務稽查科長梁筠翎表示，本案釐清肇事責任後，將依《公路法》裁處，並確實要求公車業者負賠償責任，後續也將啟動公車行車事故專案輔導實施計畫，要求公車業者確實檢討事故發生原因，提出改善計畫與策進作為，以確保行車安全。