人行道上常見變電箱、號誌箱等各種設備「占位」，行人被迫與車爭道，為民眾詬病許久，台中市警局17日指出，自去年起針對監視系統箱體位置進行檢討，2年來改善影響行人通行的12處、再改善不適合放置箱體的28處，預計年底至明年過年前持續盤點會勘，針對箱體設置位置持續改善，還給行人安全通行空間。

台中市警局自去年起針對監視系統箱體位置進行檢討，2年來改善影響行人通行與不適合放置箱體共40處。圖為北區育隆路與育祥街口改善前、後。（台中市警局提供／潘虹恩台中傳真）

台中市警局指出，中市錄影監視系統自1999年起開始建置，至2023年底已建構7273組、3萬2378支鏡頭，數量為全國之冠，妥善率高達99％。隨著道路線型變更、標線繪設位置改變等空間因素，發生早期設置的監視系統箱體位置影響行人通行順暢。

為維護公共空間通行安全與順暢，台中市警局檢視設於人行通道的錄影監視系統箱體，發現會阻擋行人通行之處有12處，去年陸續改善完成；今年持續檢視人行道上錄影監視系統設置現況，對於現場不適合置放箱體處，比如路寬不足等，藉設備汰舊換新及配合人行道改善工程時，改採吊掛式主機箱設計或調整箱體至合適地點設置，已完成改善28個路口。

28個路口包括西區、北區、南區、南屯區、北屯區、西屯區、豐原區、霧峰區、大里區、梧棲區、大甲區、后里區、太平區及潭子區等行政區。市警局表示，預計年底至明年過年前持續盤點會勘，針對箱體設置位置持續改善，還給行人安全通行空間。