雲林縣志工隊6年來從572隊增加到675隊，全縣志工人數2萬多人，88歲的褒忠國小退休校長翁振文是耆老志工典範，他與其它562名績優志工今（17日）在雲科大雲泰廳接受縣長張麗善表揚，整個禮堂充滿笑聲與正能量。

翁振文雖然步履有點緩慢，他仍每天騎著電動車到褒忠鄉衛生所看哪裡需要幫忙，除了雨天以外。

陪同翁振文領獎的兒子說，父親一直有服務的精神，覺得當公務人員的時候要教育英才，退休後要為社會服務，他很以爸爸為榮。

斗六市施瓜寮志工熱情洋溢，正能量感染所有人，雲林縣長張麗善（左七）逐一頒獎表揚。（周麗蘭攝）

23年前翁振文校長休後就加入褒忠鄉衛生所保健志工，後來變成指導老師， 他自編健康歌唱給民眾聽，宣揚身體保健概念，當志工迄今23年未輟，他名列雲林縣今年績優志工及團隊表揚「最佳耆老獎」的第一人。

翁振文說，退休前2年太太罹患阿茲海默症，決定帶著太太當志工，曾經有人懷疑他太太這樣也能夠當志工嗎？有人替他抱不平說「你們之中有誰能跟校長比， 他1人能夠當3人用」，不久前，褒忠鄉農會也邀請他去分享當志工的心得，他覺得當志工就是要健康、要快樂。

頒獎前，「斗南美魔女社」帶動跳、《我想飛》，全場包括縣長張麗善（第一排右五）都一起跳，氣氛炒熱最高點。（周麗蘭攝）

來自雲林縣婦女界的「斗南美魔女社」熱場，氣氛炒熱到最高點。（周麗蘭攝）

今日頒獎前，「斗南美魔女社」帶動跳《我相信》、《我想飛》，全場包括縣長張麗善都一起跳，氣氛炒熱最高點，加上志工散發的正能量，從頭到尾歡笑聲不斷。

縣長張麗善親自頒發563個獎項，她感謝志工們幫忙把國慶焰火辦得那麼好，明年縣府要舉辦全國運動會，屆時還需要大家鼎力相助。

縣府社會處表示，16日共表揚563位得獎者，包含20位高齡志工、5組家庭志工、5位特殊貢獻獎、6個績優團隊、533名績優志工，其中金質獎125名、銀質獎173名、銅質獎225名。

82歲陳勤服務時數600多小時，獲得績優志工銅質獎，她自謙沒有讀過什麼書，但身體健康就能夠付出，每周和社區志工們一起打掃，覺得自己還是很年輕，社區理事長和志工隊隊長奉獻更多，感謝他們讓施瓜寮社區變成一個大家庭。