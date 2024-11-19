大陸江蘇一名33歲黃姓女子，在今年4月份陸續捐出人民幣100萬元（約新台幣450萬元），事後其父親哭訴女兒罹患思覺失調，發病時沒有行為能力，還會有花大錢的行為，捐出的款項是一家人的養老金，已提供相關病例給收受捐款的單位，但其中一間基金會拒絕將款項退回，求助無門下才選擇將事情鬧大，希望能夠拿回養老金。

綜合陸媒報導，黃姓男子表示，女兒因病的關係自2019年開始無法外出工作，發病時更會出現衝動消費、捐款等行為，並在今年4月時將全家約新台幣450萬元的養老金陸續捐出。

黃男指出，女兒發病時不只捐了一間慈善機構，他逐一提供司法鑑定報告、病例、住院紀錄等資訊，其他機構都表示理解並全數退還，但某間基金會收到人民幣42.7萬的捐款（約新台幣192萬元），卻僅同意退還三分之一的款項，雙方爭執許久仍沒有結果，只能訴諸媒體希望將這筆養老金拿回來。

收受款項的基金會則解釋，起先收到黃女大金額捐款時有嚇一跳，為了確認狀況還曾撥打電話向本人確認，期間均無發現異常才會接受，已花出部分款項才收到退款要求，讓他們相當困擾，最後在相關部門的協調下，該基金會官網顯示已將款項全數退回。