分署長霸凌同事成立「拔官降調」 勞動部長：情緒控管的確不當 @ChinaTimes

勞動部所屬的勞動力發展署北分署發生職場霸凌，遭霸凌的39歲公務員日前在辦公室內輕生，引發社會譁然，勞動部長何珮珊今公布調查報告，認定職場霸凌成立且情節重大，將分署長謝宜容調離原職位、降調為非主管職，並將依公務人員考績法予以議處，另謝宜容的直屬長官、勞動力發展署長蔡孟良也自請處分，一併送考績會。何珮珊和勞動部次長許傳盛在記者會上也當場鞠躬致歉。

何佩珊表示，分署長謝宜容管理方式雖然並非為同仁離開的直接原因，但是必須負行政責任，即日起將調離北分署長一職，離開原機關，降調為非主管職。何佩珊說，分署長謝宜容的管理方式及情緒控管的確有不當，以至於造成其他同仁遭職場霸凌的感受，導致一級主管普遍心生畏懼，不敢反映問題，下情無法上達，這部分會依公務人員考績法規定送考績會議處。

勞動部今公布霸凌案調查結果，認定霸凌成立，勞動部長何佩珊（右）、次長許傳盛（左）鞠躬致歉。（圖／翻攝中時新聞網直播）

何佩珊強調，分署長謝宜容必須送考績會議處，最重是可以停職的，「我沒有直接停職的權利」，必須進行制度上的程序，和背景硬不硬沒問題。謝宜容降為非主管職後，會變成幕僚相關職位，職務沒有權利。

何佩珊說，分署長謝宜容的直屬長官蔡孟良認為，自己身為分署的直屬長官，未能確保同仁生命安全，且疏於指揮監督的責任，以致事件引發社會輿論，嚴重影響機關聲譽，造成人員士氣低落，有礙業務障礙推動，必須概括承受，因此自請最嚴厲處分，將一併送考績會議處。

何佩珊指出，同仁離開的主要原因，是因長期單獨從事資訊小組工作量過於龐大，壓力太大又缺乏足夠資源協助，導火線是因負責智能就業服務系統，認為不可行，但又無地方反映，產生挫敗及無力感。

何佩珊肯定同仁勞苦奉獻之虞，將對這位同仁追封授予本部勞動獎章，為他向考試院爭取認定為因公傷亡的公務人員撫卹補償，同時責令北分署所有資訊標案必須暫時停止，重新研議評估合理性，檢討相關人力。

何佩珊說，針對北分署同仁可能產生的心理創傷壓力，已立即啟動專案心理諮商計畫，有請衛福部符部提供專業協助，同時要求人事處須提供北分署同仁，可以透過線上即時，專業資訊師的服務，以紓解及調適身心、撫平悲傷。

何佩珊表示，希望透過此事件，提醒本部所有同仁，彼此間若有情緒上的問題，一定要互相傾聽、分享、陪伴，有困難一定要及時發聲、尋求協助，彼此之間更要能解決，協助提醒及時就醫。

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