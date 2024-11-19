國民黨立委葉元之發現紐約時報也報導習近平提到賴清德。（葉元之提供）

國安局長蔡明彥昨（18）日否認，中國領導人習近平在與美國總統拜登會談時，有提到總統賴清德的名字，這是中共對台灣的認知作戰。國民黨立委葉元之今則表示，紐約時報昨報導習近平有提到賴清德，實在不懂國安局到底在否認什麼，為何會怕習近平提到賴清德？民進黨政府欺騙國人，才是在對台灣人民進行認知作戰。

葉元之在臉書秀出的紐約時報新聞截圖顯示， 報導提到「習近平表示，美國若想維護地區和平，必須旗幟鮮明的反台獨。他（指習近平）還罕見提到台灣總統賴清德，這可能是在警告川普政府不要與其接觸」。

葉元之表示，新聞中確實有出現「總統賴清德」，難道紐約時報也配合中共對台認知作戰？政府把國際上正在發生的事情都說是對台認知作戰，這才是真正的「對台灣人民認知作戰」。

葉元之表示，當然不希望中共時時打壓台灣的國際空間，但政府也不應隱瞞事實，只有正視目前兩岸關係的困境，才能思考對策，促進兩岸和平。