習近平向拜登直接點名賴清德搞台獨，大陸涉台學者包承柯：對賴清德根本不抱希望 兩岸局勢嚴峻程度可見一斑。（藍孝威攝）

當地時間11月16日下午，中國國家主席習近平在秘魯利馬同美國總統拜登舉行會晤。外界關注，習近平這次直接點名賴清德總統，「美方想要維護台海和平，關鍵是要認清賴清德和民進黨當局的台獨本性，慎之又慎處理台灣問題，明確反對台獨，支持中國和平統一。」在過去的拜習接觸中，習近平還是第一次講得這麼直白。大陸資深涉台學者包承柯表示，這透露出大陸對賴清德根本不抱希望，堅決與其台獨分裂行為做鬥爭，兩岸局勢的嚴峻程度可見一斑。

上海東亞研究所副所長包承柯解讀，上一次拜習會是在一年前（2023年11月15日在美國舊金山），當時台灣正在進行總統大選，新的領導人還沒有出現，所以賴清德的名字沒有提及也屬正常。這次習近平針對兩岸問題指名道姓批評批判賴清德的台獨理念，台獨思想、台獨本性，「話說得很重，可以看出大陸對賴清德當局是從一開始就不抱幻想」，主要原因還在於520的就職演說。

包承柯表示，包括賴清德的520就職演說和雙十國慶演說後，大陸拿出非常強硬的手段，包括軍事、法制、經濟多方面，甚至實施「聯合利劍-2024」A、B兩次聯合軍演，來震懾台灣內部的台獨分裂勢力，「在這麼短的時間、用這麼多明確的方式，來進行反台獨的一系列主張，力度之大也是前所未有。」

比較民進黨政府的三位總統：陳水扁、蔡英文、賴清德的兩岸政策，包承柯觀察，民進黨陳水扁執政時期提出「四不一沒有」，大陸對他進入觀察期，後來陳水扁拋出兩國論，使兩岸關係轉趨緊張。蔡英文2016年上台，雖然沒有承認九二共識，但她在就職演說裡提到兩岸兩會1992年的香港會談、提到兩岸人民關係條例等具體文件，蔡英文的兩岸定性和兩岸概念還算是比較清晰的。賴清德的520就職演說則猶如台獨自白書，強調「兩岸互不隸屬」等兩國論觀點，「完全踩踏了中國大陸反對台獨分裂的所畫下的底線和紅線。」

包承柯解讀，「在這樣的背景下，習近平主席向拜登總統指名道姓，指出賴清德的台獨分裂行徑，表明大陸對賴清德當局的做法，就是不抱任何幻想，根本對他已不抱任何希望，大陸堅決與其台獨分裂行為做鬥爭，由此也可以看到兩岸局勢的嚴峻程度」。

包承柯表示，在這次拜習會中，習近平在提出中美之間的4條紅線時，把台灣問題放在最前面，「關鍵就在於這次的拜習會，美國方面回應時也再次強調，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係，反對中國，不支持台灣獨立，不尋求同中國發生衝突，還加了一句不會利用台灣問題同中國競爭。」

包承柯表示，拜登還說，美方將繼續奉行一個中國政策，還說美方願意在過渡期同中方加強溝通對話，增進彼此相互認識，負責任的管控分歧，「當然在川普政府上談台後，是否會講相同的話？中方還需要觀察。相信中美關係的大原則、大方向，必然會得到繼續和發展。」

包承柯回顧，中美兩國從1979年正式建立外交關係以後，美國政府一直推進「一中政策」，歷經了卡特、雷根、老布希、柯林頓、小布希、歐巴馬、川普，然後是拜登政府。「我相信在川普第二個任期上台後，沒有理由去推翻自己第一個任期所執行的基本政策框架。相信川普會做一些調整，但是他不會把美國從1979年以來歷任政府的對華政策做出徹底的改變。否則的話，中美在很多問題上都會出現紛爭。」