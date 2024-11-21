台灣民意基金會19日公布最新民調，總統賴清德聲望首度出現「死亡交叉」，不贊同43%多於贊同42.8%。有評論認為，近日前民進黨立委余天接受專訪時感嘆「民進黨欠我好多」以及勞動部爆發職場霸凌導致基層公務員輕生等2事，讓民進黨內的壓力鍋炸開，賴滿意度恐再下跌，其中基層勞工反彈力道一定很大。

台灣民意基金會19日公布的民調顯示，42.8%贊同賴清德處理國家大事的方式，包含9.9%非常贊同，32.9%還算贊同、43%不贊同，包含23.3% 不太贊同，19.7%一點也不贊同；值得注意的是，若和上個月相比，贊同者大幅下滑5.8個百分點，不贊同者上揚5.3個百分點。對此，港媒《中評社》今（21）日評論指出，民進黨近期又因2事導致黨內的壓力鍋炸開，賴清德的滿意度可能會再下跌。

首先，針對余天爆料民進黨曾有人說要給他公廣、公視董事長職位，最後卻沒有，先前也以為會去個「基金會」，但最後也只給國策顧問一事，該評論認為，此事凸顯出政治分贓以及政治誠信，選前就先分官，社會觀感不佳，但若答應又做不到，則屬於政治上沒有誠信，不管哪一種都是傷。

另外，對於勞動部勞發署北分署長謝宜容被爆料涉長期職場霸凌，甚至有同仁因此輕生，勞動部後續處置不當反而引發更大民怨；該評論直言，此事關乎勞工權益，反彈力道一定很大，基層勞工又較支持民進黨，若不好好處理，流失的支持度可能會很多，賴清德目前已呈現死亡交叉的聲望，恐再因上述2事而往下掉。

上述民調訪問期間是2024年11月11至13 日、共3天，對象是全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話 70%、手機 30%。有效樣本 1017 人，市話 712 人、手機 305 人；抽樣誤差在 95%信心水準下約正負 3.07 個百分點，並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會（TPOF）。

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