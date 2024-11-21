勞動部所屬的勞動力發展署北分署爆發職場霸凌，導致公務員在辦公室內輕生，引爆民眾怒火。行政院長卓榮泰與賴清德總統昨（20）日也先後對此事致歉。媒體人羅旺哲認為，賴政府在此事的處理已太慢，如今應好好向家屬慰問，否則火將持續延燒。

羅旺哲今在政論節目《新聞大白話》中提到，勞動部霸凌輕生案會搞到這種地步，都是因為政府反應太慢，雖然賴清德昨發文道歉，但他認為從賴清德中常會上的談話，並沒有感受到賴要道歉的氛圍。

羅旺哲進一步表示，賴清德在中常會上特別為台灣隊加油打氣，讓他不禁感嘆表示，可以好好做事嗎？如今發生這麼大的事，到底在搞什麼？

羅旺哲強調，賴清德若真心想了解這件事，應去向家屬慰問、知道事件原委，未來才可以知道怎樣用人，也才能解決事情。

隨著事件越演越烈，如今衛福部、海科館等都爆出霸凌事件，羅旺哲直言，很多單位的基層都敢怒不敢言；他重申，賴清德現在要去了解一下家屬的心情，否則火就持續延燒，並燒向賴清德以及卓榮泰。

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