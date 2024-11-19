今年第2場「新北市創投媒合暨商機交流會」29日舉辦，自疫情解封後復辦迄今，累積簽訂50份的合作意向書，協助廠商募得近3千萬元的營運資金，提出有意前進創櫃板的廠商更達10家以上。本次交流會邀請台經院、櫃買中心及安永聯合會計師事務所等專業領域講者，分享國發基金投資方案、創櫃板及財務規畫等重要資訊。

經發局長盛筱蓉表示，新北市擁有全國第一的公司行號工廠登記家數31萬餘家，許多隱形冠軍分散在各產業領域中，成為國際供應鏈中不可或缺的一環，為使產業能獲取所需的資源，持續以信保貸款、群眾募資、創櫃板推薦、創投媒合等資金輔助方案扶植中小企業發展，透過辦理創投媒合暨商機交流會則以最直接的方式，促成對企業資金與經營上的協助。

經發局說明，企業邁向永續經營的條件，財務規畫與外部專投資人的資金挹注至關重要，本次活動除了邀請國發基金介紹「國發基金投資方案」、櫃買中心說明「創櫃板機制」，並請安永聯合會計師事務所的專業會計師以「財務規畫對企業經營的重要性」為主題，分享財務規劃與股權設計等觀念與技巧。

此外，經發局也將於交流會中說明群眾募資輔導計畫，為企業提供多元的資金募集管道。

經發局提醒，由於7月4日年度第1場交流會結束後，許多與會企業已直接報名本場次交流會創投媒合設攤、簡報，所剩「與大企業牽手」機會有限，歡迎設籍於新北市，實收資本額500萬至5000萬元，有意引進外部投資人資金或尋求同、異業合作的中小企業主或財會主管，踴躍報名參加。