美國總統大選底定，投資人關注美國聯準會（Fed）利率政策是否轉向；國泰金控19日舉行《2025全球投資趨勢論壇》，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超認為，川普明年才上任，對聯準會利率政策短期未有影響力，預估12月聯準會將降息1碼，明年3、6月聯準會各再降息1碼，終端利率將下降至4％左右；至於下半年降息幅度，聯準會仍會觀察經濟現況後動態調整，目前還不是很明朗。

當年美國10年期公債利率約4.4％來估，林啟超表示，川普即將接任美國總統，短期亞幣趨貶，新台幣也難以倖免，但川普調整關稅是確定的事，只是調整幅度需要一段時間談判，未來四年全球貿易仍是聚焦的焦點，新台幣中長期走勢來看，明年仍有升值空間，目前反應美國10年期公債殖利率，新台幣兌美元34.2至34.5元是正常價位，待川普關稅政策明朗化後，即明年中以後才會比較確認整個金融市場的走勢。

林啟超進一步指出，明、後年降息幅度將受兩大因素影響，包括川普政府的「關稅」政策對產業的衝擊，其次，「移民」政策可能引發勞動力缺口，進一步推高通膨風險。政策的不確定性恐導致市場情緒波動。

林啟超認為，美國失業率持續攀升，增加景氣風險，近年來通膨壓力下，基層民眾的實質薪資是負成長，疫情後食物、房租累計上漲27％，不僅意味購買力下滑，對舉債度日的基層民眾來說，日子非常難過，因此，林啟超認為，若美國景氣風險上升，也不排除美國明年拉大降息的幅度。