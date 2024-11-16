川普勝選帶動美元強彈，國際金價一路挨打，聯準會（Fed）主席鮑爾最新談話放鷹，12月降息預期減弱，又讓金價承壓，15日在兩個月低點附近徘徊，並寫下三年多來最大單周跌幅。

Fed主席鮑爾14日在達拉斯演說指出，美國經濟表現強韌，所以不急於降息。鮑爾唱鷹，市場對Fed在12月降息1碼的預期減弱，進一步推升美元，金價投資魅力持續黯淡。

15日現貨金價跌0.1％，來到每盎斯2,565.49美元，連跌六個交易日，全周跌幅超過4％，創2021年6月來最慘單周跌幅，14日曾觸及2,570.05美元的9月12日來新低。紐約期金15日收跌0.1％，報2,570.1美元。

與10月31日攀抵的歷史高點相比，黃金已挫跌8％，川普壓倒性勝選重返白宮，更加重金價跌勢，主要是「川普2.0」的政策，被看好拉高美國經濟成長和企業獲利，美元指數在此預期下升至兩年高點，創逾一個月來最大單周漲幅。美元升值對持其他貨幣的國家來說，美元計價的黃金變貴而減少需求。

不過在Fed降息、央行增持黃金、地緣政治與經濟風險加劇等因素支撐下，金價今年迄今仍有逾24％漲幅。

經濟學家認為，美國準總統川普的關稅計畫會引發通膨，使聯準會的降息周期放緩。由於黃金不孳息，升息將使持有黃金的機會成本增加，削弱黃金投資吸引力。

Fed主席鮑爾釋鷹調後，根據芝商所Fedwatch工具最新數據顯示，市場預期聯準會12月降息1碼機率，從日前的逾8成降到6成多。

Kinesis Money市場分析師德卡薩（Carlo Alberto De Casa）指出：「到目前為止，川普當選對黃金造成負面衝擊，但中期若有更多不確定性再現，情勢可能會改變。」

Allegiance Gold營運長艾布卡瑞安（Alex Ebkarian）表示：「所有不確定性，尤其是短期動盪都從混亂中消除，如今黃金甫回到基本面。」