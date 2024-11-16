聯準會 (Fed) 主席鮑爾表示不急著降息，推高美債殖利率並打壓對利率敏感的股票。加上投資人對美國總統當選人川普新內閣反應不佳，美股主要指數收低。道瓊工業指數下跌305.87點、0.70%，那斯達克指數下跌427.53點或2.24%，台積電ADR下跌1.32%，收在186.01美元。

川普當選美國總統後，他推出的財經政策是否會讓通膨再起，引發關注。美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）14日稱，近期美國經濟表現相當好，給了聯準會謹慎降息的空間，降息不急於一時，聯準會有時間先評估未

道瓊工業指數下跌305.87點或0.70%，收43444.99點。

那斯達克指數下跌427.53點或2.24%，收18680.12點。

S&P 500 指數下跌78.55點或1.32%，收5870.62點。

費城半導體指數下跌171.00點或3.42%，收4833.59點。