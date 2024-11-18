對美國聯準會（Fed）降息路徑的擔憂，持續困擾投資者。在上周美股回吐大選後的漲幅後，周一（18日）美股早盤主要指數漲跌互見。投資人靜待輝達等重要企業財報公布。輝達將於20日美股盤後公布財報，但稍早有消息傳出，其殺手級AI晶片Blackwell在伺服器連接使用時有過熱問題，拖累輝達周一早盤重挫逾2%，台積電ADR同步走跌。

美國新政府政策動向仍是市場關注焦點。有報導指出，川普班底將放鬆對自動駕駛汽車的監管，激勵特斯拉股價早盤狂飆逾8%

截至台北時間18日晚間11點10分，道瓊工業指數下跌57.01點（或0.13%），暫報43387.98點；那斯達克指數上漲59.22點（或0.32%），暫報18739.35點；標普500指數上漲8.64點（或0.15%），暫報5879.26點；費城半導體指數下跌2.84點（或0.06%），暫報4830.76點。

5大科技巨頭當中僅臉書母公司Meta走跌0.34%，蘋果漲1.03%，谷歌母公司Alphabet漲0.41%，微軟漲0.27%，亞馬遜漲0.67%。半導體類股方面，輝達跌2.03%，超微漲3.41%，台積電ADR跌0.25%，聯電ADR漲1.84%。

Fed主席鮑爾上周表示，鑒於強勁的經濟成長與穩健的勞動力市場，Fed並不急於降息。野村證券預計，Fed將暫停降息周期，只會在明年3月與6月的會議上再降息2次。