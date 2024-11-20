全球市場關注的輝達財報即將在本周四(台灣時間周五凌晨)公布，輝達股價昨大漲4.89%，帶動美國科技股那斯達克、費半收紅，台積電ADR也漲逾1%。不過，台股今天適逢台指期結算，早盤指數開高後一度翻黑，在平盤附近震盪。

法人表示，觀察輝達在台灣的AI相關供應鏈，台積電、鴻海、廣達等近期公布的第3季財報相當亮麗，業界對於第4季及明年展望也普遍樂觀，預料本周輝達可望端出好成績，關鍵在於高於預期的程度，是否能激勵市場。

不過法人也提醒，近期台股主要權值股包括電子F4與金控龍頭富邦金等，業績相當亮眼，台積電前3季大賺近8千億、每股30.8元，鴻海、廣達都賺逾1個股本，富邦金EPS也有8.6元。

但是，從技術面來看，台股前5大權值股台積電、鴻海、聯發科、富邦金、廣達，不約而同都出現月線下彎，股價遲遲無法創高，與亮麗的基本面形成不協調的畫面，未來股價若持續走弱，利多不漲恐形成盤頭格局。（文章未完…全文見此）

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。