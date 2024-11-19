氣溫持續下降，流感重症、死亡皆創新高！疾管署今日（19）公布，上周新增17例流感重症及8例死亡個案，其中北部1名40多歲女性發病7日呼吸衰竭身亡；流感疫情已連續2周上升，估計12月上旬進入流行期，隨氣溫逐漸下降，呼籲民眾盡快接種疫苗。

疾管署今日（19）公布，上周新增17例流感重症及8例死亡個案。（李念庭攝）

疾管署發言人羅一鈞說明，本流感季自10月1日至11月18日，累計流感重症219例，其中仍以206例A型H1N1為大宗，死亡則累計34例，均創10年同期最高，其中有98％病人未接種疫苗、84％有慢性病史。

疾管署防疫醫師鄔豪欣說明，上周8例死亡個案中，最年輕為北部一名40多歲女性，本身有甲狀腺機能亢進，11月5日出現咳嗽，連續咳了6天症狀都未緩解，11月11日就醫後送急診，已呈現呼吸衰竭，給予抗生素、抗病毒藥物治療皆無效，發病第7天死亡。

重症個案部分，鄔豪欣說明，最年輕為中部一名10多歲女童，本身有慢性神經衰弱疾病，在家中使用呼吸器，出現發燒、呼吸急促、痰多等症狀，疹為A型流感轉入加入病房照護，目前仍住院中。

羅一鈞補充，流感疫情連續2周創新高，現階段會持續觀測疫情是否進入流行期，但以就診人數來看，流感確診人數仍處低點，且絕大多數還是H1N1，還沒有看到B型流感、H3N2病例，目前預估12月初或12月中進入流行期。

疾管署統計，截至11月18日，公費流感疫苗接種數約505萬人次（疫苗使用率約78.5％），剩餘138.6萬劑；新冠疫苗則持續高於去年，已累計接種127.8萬人次，為去年同期（49.8萬）2.6倍。

羅一鈞指出，疾管署11月15日實施「113年度提升65歲以上長者與6歲以下幼兒流感疫苗接種率合約院所獎勵計畫」，累計至今日共4天，觀察到打氣有明顯回升，接種數達16.5萬，較去年同期增加26％。截至18日，全國流感疫苗長者接種率39.5％（目標值55％），幼兒至少1劑接種率50.2％（目標值65％）。

羅一鈞提醒，目前受到東北季風影響，氣溫明顯下降，台北更可能下探14度，隨著天氣變冷，流感、新冠及呼吸道疾病疫情可能升溫，呼籲65歲以上長者及慢性病患等高風險族群，盡快接種疫苗，及早獲得保護力，降低感染後併發重症及死亡風險。