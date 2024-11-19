國民黨、民眾黨近日在立法院通過《NCC組織法》修正，明訂「翁柏宗條款」刪除萬年委員，也代表代理主委翁柏宗必須下台，而新任NCC人事仍卡在立法院尚未審議，屆時NCC只有3人恐難運作，行政院長卓榮泰強調，將重提新名單。國民黨立委洪孟楷今在立院質詢時詢是否於12月提出？卓表示，希望能夠再快一點，否則12月以後通傳會的功能會受到影響。

「NCC組織法部分條文修正案」上周五三讀通過，落實刪除萬年延任條款，造成NCC代理主委翁柏宗無法延任和代理主委職務，NCC也因委員人數不足面臨運作停擺。卓榮泰強調，近期正緊鑼密鼓籌措一份新的人選，讓國會盡速通過，使通傳會正常合法運作。

洪孟楷質疑，現在NCC的三位被提名人要再重新提出，還是只要針對翁柏宗一個人？卓榮泰表示，大家目的希望通傳會能夠順利、正常和合法運作，在這前提下，經過一段時間也遇過許多波折，要向已被提名的被提名人當中，詢問是否還願意留在提名名額裡面，而他很誠懇希望他們繼續留在被提名名單裡，如果有不足的人數，行政院會去找適合的人選。

洪孟楷追問何時提出新名單？是否12月底提出來？卓榮泰表示，此事宜快不宜慢，越快越好，他甚至希望快一點，因為12月以後的NCC功能將受到影響，但如果在這個時氛圍下要增加人選，需要邀請適當的人，需要時間徵詢討論。