新竹縣政府從2015年開始推動國中女生免費施打人類乳突病毒（HPV）疫苗政策，今年擴大實施至國中男生，議員羅仕琦19日質詢指傳有縣市男生打HPV後出現身體癱瘓提出國賠，衛生局長殷東成指未接獲疾管署通報，竹縣國中二年級男生從20日起免費施打九價HPV疫苗，會持續監控。

新竹縣國中二年級男生將首度打HPV疫苗，議員羅仕琦19日質詢是否會有問題。（羅浚濱攝）

羅仕琪在質詢時播放3則網路影片，宣傳打疫苗可避免帶狀庖症等疾病的好處，質疑是否在促銷疫苗？有縣市傳出男生打了HPV疫苗，出現身體癱瘓等狀況，家屬還申請國賠的問題，詢問縣府編列經費免費給國中男生打HPV疫苗，執行的情形。

殷東成表示，相關宣傳影片是民間診所宣傳，國健署和疾管署的疫苗，出發點為民眾健康，新型的HPV疫苗能預防常聽到的子宮頸癌，還可預防尖頭溼疣、陰道癌、外陰癌、陰莖癌、肛門癌、生殖器疣等HPV相關癌症，男性施打HPV疫苗，可預防菜花及其他生殖器疾病，未接獲疾管署有此通報。

殷東成說，新竹縣國中女生施打公費9價HPV疫苗多年，事先都有做過意願調查，家長同意後才能做施打服務，今年首先國中二年級施打免費HPV，統計符合施打的有2957名學生，經意願調查後有2064人同意，從20日起施打，估計有近4450名國中男、女生受惠。

衛生局從20日起至12月20日入校提供免費HPV疫苗接種服務，若無法於校園施打的學生，可在21日至明年1月21日至轄區衛生所補接種，14歲以內共施打2劑，第1劑11月施打，隔年5月施打第2劑，如果家長對HPV疫苗有任何疑問，可參考衛生局發給學生的「HPV疫苗衛教手冊」，也可洽國民健康署免費諮詢專線。

衛生局提醒施打疫苗後常見的副作用有，暈針、發燒、頭痛、噁心、注射部位疼痛、腫脹、紅斑、搔癢，有小於5％以下的人會有全身性發燒情形，建議接種後觀察30分鐘再離開。